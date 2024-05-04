В Києві оголошували повітряну тривогу через швидкісну ціль

Сьогодні, 4 травня, в Києві було оголошено повітряну тривогу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на карту тривог та зяву Повітряних сил України.

"Швидкісна ціль на Київ", - повідомили ПС.

Повітряну тривогу було оголошено в столиці та області. Детальніше про те, як виглядає карта тривог станом на 15:36 можна побачити на фото:

О 15:40 повітряну тривогу в Києві та області було скасовано.