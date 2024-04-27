Україною поширюється тривога через загрозу "Шахедів"

Нічна атака на Україну в ніч на 27 квітня

В ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну трьома десятками ракет, цілячи переважно в об'єкти енергетичної інфраструктури. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих ракет, але деякі з них все ж досягли цілей.

Так, російські ракети атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. А у Харкові російська ракета влучила між корпусами психіатричної лікарні, де в цей час перебувала майже тисяча пацієнтів та дві сотні співробітників.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу України читайте за посиланням.

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