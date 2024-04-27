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Україною поширюється тривога через загрозу "Шахедів"

Фото: в Україні тривога через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У низці областей України оголосили тривогу ввечері 27 квітня. Тривога пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту тривог.

Де зараз оголошено повітряну тривогу:

  • Вінницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Донецька,
  • Херсонська області.

Також тривога завжди оголошена у Луганській області та окупованому Криму.

Куди прямують "Шахеди"

За даними Повітряних сил, наразі ворожі дрони летять:

  • з Черкаської області курсом на Київську область;
  • з Одеської області курсом на Вінницьку область;
  • з Миколаївської області курсом на Кіровоградську область.

Нічна атака на Україну в ніч на 27 квітня

В ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну трьома десятками ракет, цілячи переважно в об'єкти енергетичної інфраструктури. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих ракет, але деякі з них все ж досягли цілей.

Так, російські ракети атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. А у Харкові російська ракета влучила між корпусами психіатричної лікарні, де в цей час перебувала майже тисяча пацієнтів та дві сотні співробітників.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу України читайте за посиланням.

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Повітряна тривогаАтака дронів