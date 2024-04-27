По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов"

Ночная атака на Украину в ночь на 27 апреля

В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину тремя десятками ракет, целясь преимущественно в объекты энергетической инфраструктуры. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство вражеских ракет, но некоторые из них все же достигли целей.

Так, российские ракеты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в Харькове российская ракета попала между корпусами психиатрической больницы, где в это время находились почти тысяча пациентов и две сотни сотрудников.

Подробнее о последствиях ночных обстрелов Украины читайте по ссылке.

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