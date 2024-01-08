В Україні масштабна повітряна тривога: зафіксовано запуск крилатих ракет

На даний момент (06:26) карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

За повідомленнями Повітряних Сил

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! ", - повідомили Повітряні сили на Telegram-каналі.

Оновлено 06:25

"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - Повітряні сили.

Оновлено 06:28:

Повітряні сили повідомляють про напрямок ракет через Сумську область в напрямку Полтавської / Черкаської".

Оновлено 06:29

Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Оновлено 06:30

"Група ракет на півдні Київської області - в західному напрямку", - Повітряні сили.

Оновлено 06:34

"Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина)", - Повітряні сили.

Оновлено 06:36

За повідомленнями Повітряних сил, ракети на межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини!

Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала".

Оновлено 06:39

"Група ракет через Харківщину на Дніпропетровщину", - Повітряні сили.

Генерал Сергій Мельник: "Харків’яни не ігноруйте сигнал про повітряну тривогу".

Оновлено 06:40

"Швидкісна ціль на Дніпро", - Повітряні сили.

Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Дніпрі.

Оновлено 06:46

"Дніпро, знаходитесь у укриттях". - Повітряні сили.

Оновлено 06:48

"У Києві загроза ракетного удару", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 06:49

"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено 06:51

"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", - кореспонденти Суспільного

Оновлено 06:53

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про напрямок ракет на захід України

"Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України", - повідомив Козицький.

Також Повітряні сили повідомили про зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області

Масштабна повітряна тривога в Україні

Тривога по всій Україні оголошується у разі зльоту МІГ-31К – носія крилатих ракет.

Так, масштабна тривога була вранці 7 січня. У Повітряних силах відзначили зліт МІГ-31К з аеродрому Моздок, розташованого в Північній Осетії.