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В Украине масштабная воздушная тревога – зафиксирован пуск крилатых ракет

Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

На данный момент (06:23) карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

По сообщениям Воздушных Сил:

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили Воздушные силы на своем Telegram-канале.

Обновлено 06:25

"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - Воздушные силы.

Обновлено 06:28:

Воздушные силы сообщают о направлении ракет через Сумскую область в направлении Полтавской / Черкасской областей".

Обновлено 06:29

Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области

Обновлено 06:30

"Группа ракет на юге Киевской области – в западном направлении", - Воздушные силы.

 

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