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По Украине распространяется воздушная тревога. В Беларуси взлетел истребитель

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Украина, Среда 15 марта 2023 09:53
По Украине распространяется воздушная тревога. В Беларуси взлетел истребитель Фото: в Украине объявлена воздушная тревога 15 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 15 марта, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 09:34.

По Украине распространяется воздушная тревога. В Беларуси взлетел истребитель

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя в Беларуси.

"9:40. Аэродром Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 14 марта в Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу.

В Воздушных силах объяснили, что масштабные воздушные тревоги в Украине были связаны с активностью тактической авиации России и полетами истребителя МиГ-31К.

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