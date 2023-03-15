По Украине распространяется воздушная тревога. В Беларуси взлетел истребитель
В среду, 15 марта, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 09:34.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя в Беларуси.
"9:40. Аэродром Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что 14 марта в Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу.
В Воздушных силах объяснили, что масштабные воздушные тревоги в Украине были связаны с активностью тактической авиации России и полетами истребителя МиГ-31К.
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