З Україною у Херсон повертається і Європа, - посол ЄС

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав він та опублікував фото з центральної площі Свободи у Херсоні.

На фотографії видно, що у місті встановлено два прапори - України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане росіянами з 2 березня 2022 року.

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте за посиланням в нашому матеріалі.

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