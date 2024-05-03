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Над Україною був спалах носія SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri

Фото: Над Україною був спалах носія SpaceX Falcon 9 (https://twitter.com/SpaceX)
Автор: Владислав Прийменко

У деяких містах України у небі були помітні спалахи та кольорове небо. Пізніше стало відомо, що це був другий ступінь носія ракети Falcon 9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку The Alpha Centauri та компанії SpaceX у соціальній мережі Twitter.

"Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri.

У деяких регіонах України мешканці бачили північне сяйво.

Пізніше сервіс визначив шлях запуску.

"Відповідно до траєкторії сьогоднішнього запуску буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі - на північному заході", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri

Фото: маршрут руху другого ступеня Falcon 9 (twitter.com/theACentauri)

Компанія SpaceX підтвердила розгортання двох супутників WorldView Legion.

"Розгортання перших двох супутників WorldView Legion підтверджено", - повідомили у SpaceX.

Технології SpaceX

Раніше ми писали, що компанія SpaceX здійснила третій запуск надважкої ракети Starship.

Також ми повідомляли, що наприкінці лютого SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку.

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