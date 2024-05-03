Над Україною був спалах носія SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri

"Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri.

Знову таємничі об'єкти в українському небі!



Над деякими регіонами країни можна було побачити іншу ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

У деяких регіонах України мешканці бачили північне сяйво.

Пізніше сервіс визначив шлях запуску.

"Відповідно до траєкторії сьогоднішнього запуску буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі - на північному заході", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri

Фото: маршрут руху другого ступеня Falcon 9 (twitter.com/theACentauri)

Компанія SpaceX підтвердила розгортання двох супутників WorldView Legion.

"Розгортання перших двох супутників WorldView Legion підтверджено", - повідомили у SpaceX.