Над Украиной была вспышка носителя SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri

В некоторых городах Украины в небе были заметны вспышки и цветное небо. Позже стало известно, что это была вторая ступень носителя ракеты Falcon 9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу The Alpha Centauri и компании SpaceX в социальной сети Twitter.
"Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion", - сообщили на странице The Alpha Centauri.
В некоторых регионах Украины жители видели северное сияние.
Позже сервис определил путь движения запуска.
"В соответствии с траекторией сегодняшнего запуска будет видно, что примерно в 22:50 по Киеву вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе - на северо-западе", - сообщили на странице The Alpha Centauri
Компания SpaceX подтвердила развертывание двух спутников WorldView Legion.
"Развертывание первых двух спутников WorldView Legion подтверждено", - сообщили в SpaceX.
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