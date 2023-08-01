Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі, - ЗМІ

Громадянці України Марині Чобанян, яку затримали 31 липня під час акції проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами у грузинський Батумі, стало погано в ізоляторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Эхо Кавказа в Telegram.
За даними видання, українку на деякий час доправили до місцевої лікарні, зараз вона перебуває в місті Озургет. Зазначається, що матір Марини Чобанян досі не змогла зв'язатися з донькою.
З її слів, українка переїхала до Грузії на початку 2022 року. Це батьківщина її батька, який помер кілька років тому.
Круїзний лайнер Astoria Grande із росіянами на борту 27 липня здійснив першу спробу увійти в порт Батумі. Варто зазначити, що на судні перебували зокрема, прихильники диктатора Володимира Путіна. Тож група протестувальників із гаслами "Російський корабель, йди на..." та "Абхазія - це Грузія" зірвали плани мешканців РФ.
Згодом, 31 липня лайнер вдруге спробував пришвартуватись. Грузини запланували акцію протесту на причалі. Але цього разу учасників демонстрації почали затримувати. За даними ЗМІ, було затримано близько 9 осіб, серед них була й українка Марія Чобанян.
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