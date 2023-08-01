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Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі, - ЗМІ

Фото: Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Громадянці України Марині Чобанян, яку затримали 31 липня під час акції проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами у грузинський Батумі, стало погано в ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Эхо Кавказа в Telegram.

За даними видання, українку на деякий час доправили до місцевої лікарні, зараз вона перебуває в місті Озургет. Зазначається, що матір Марини Чобанян досі не змогла зв'язатися з донькою.

З її слів, українка переїхала до Грузії на початку 2022 року. Це батьківщина її батька, який помер кілька років тому.

Російський лайнер у Грузії та затримання протестувальників

Круїзний лайнер Astoria Grande із росіянами на борту 27 липня здійснив першу спробу увійти в порт Батумі. Варто зазначити, що на судні перебували зокрема, прихильники диктатора Володимира Путіна. Тож група протестувальників із гаслами "Російський корабель, йди на..." та "Абхазія - це Грузія" зірвали плани мешканців РФ.

Згодом, 31 липня лайнер вдруге спробував пришвартуватись. Грузини запланували акцію протесту на причалі. Але цього разу учасників демонстрації почали затримувати. За даними ЗМІ, було затримано близько 9 осіб, серед них була й українка Марія Чобанян.

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Грузія