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На акції у Батумі затримали українку. МЗС перевіряє інформацію

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Грузія, Понеділок 31 липня 2023 12:42
На акції у Батумі затримали українку. МЗС перевіряє інформацію Фото: українку затримали під час акції протесту в Батумі через лайнер з росіянами (newsgeorgia.ge)
Автор: Наталія Гурковська, Данило Крамаренко

МЗС України перевіряє інформацію про затримання громадянки України під час акції проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами у грузинський Батумі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

Він повідомив, що дипломати бачили інформацію про затримання українки і наразі перевіряють її.

Як пишуть грузинські ЗМІ, під час акції проти прибуття російських туристів до Грузії було затримано 9 осіб, зокрема громадянку України.

Зокрема, за даними видання "Новини Грузія", на вечір у Батумі заплановано нову акцію протесту з вимогою звільнити всіх затриманих. Наразі арешти учасників акції продовжуються.

За даними журналістів, зараз російських туристів з лайнера вивозять на автобусах на екскурсії. Їх охороняє поліція. Один із автобусів із росіянами закидали пляшками та яйцями.

Історія з лайнером із росіянами в Грузії

27 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вперше спробував увійти в порт Батумі (Грузія). Він прямував із Сочі. Але увійти до порту лайнеру не вдалося - протестувальники скандували "Російський корабель, йди на...", "Абхазія - це Грузія". Цю акцію протесту підтримала президент Грузії.

Зазначимо, що ще одну спробу зайти до грузинського міста Батумі круїзний лайнер здійснив 31 липня. Як і минулого разу, грузини запланували акцію протесту на причалі. Але цього разу учасників акції почали затримувати

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