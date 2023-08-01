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Украинку, которую задержали в Батуми на акции против туристов из РФ, перевезли в Озургети

Фото: украинку, задержанную в Батуми, перевезли в Озургет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Гражданку Украины Марину Чобанян, задержанную 31 июля во время акции против прибытия круизного лайнера с российскими туристами в грузинский Батуми, перевезли в Озургет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа в Telegram.

По данным издания, украинке стало плохо в изоляторе, после чего ее на время доставили в местную больницу. Отмечается, что мать Марины Чобанян до сих пор не смогла связаться с дочерью.

По ее словам, украинка переехала в Грузию в начале 2022 года. Это родина ее отца, умершего несколько лет назад.

Российский лайнер в Грузии и задержание протестующих

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту 27 июля совершил первую попытку войти в порт Батуми. Стоит отметить, что на судне находились, в частности, сторонники диктатора Владимира Путина. Так что группа протестующих с лозунгами "Русский корабль, иди на..." и "Абхазия - это Грузия" сорвали планы жителей РФ.

Впоследствии, 31 июля лайнер во второй раз попытался пришвартоваться. Грузины запланировали акцию протеста на причале. Но в этот раз участников демонстрации начали задерживать. По данным СМИ, были задержаны около 9 человек, среди них была и украинка Мария Чобанян.

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Грузия