ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі, - ЗМІ

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 01 серпня 2023 00:46
Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі, - ЗМІ Фото: Українці, яку затримали в Батумі, стало погано в ізоляторі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Громадянці України Марині Чобанян, яку затримали 31 липня під час акції проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами у грузинський Батумі, стало погано в ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Эхо Кавказа в Telegram.

За даними видання, українку на деякий час доправили до місцевої лікарні, зараз вона перебуває в місті Озургет. Зазначається, що матір Марини Чобанян досі не змогла зв'язатися з донькою.

З її слів, українка переїхала до Грузії на початку 2022 року. Це батьківщина її батька, який помер кілька років тому.

Російський лайнер у Грузії та затримання протестувальників

Круїзний лайнер Astoria Grande із росіянами на борту 27 липня здійснив першу спробу увійти в порт Батумі. Варто зазначити, що на судні перебували зокрема, прихильники диктатора Володимира Путіна. Тож група протестувальників із гаслами "Російський корабель, йди на..." та "Абхазія - це Грузія" зірвали плани мешканців РФ.

Згодом, 31 липня лайнер вдруге спробував пришвартуватись. Грузини запланували акцію протесту на причалі. Але цього разу учасників демонстрації почали затримувати. За даними ЗМІ, було затримано близько 9 осіб, серед них була й українка Марія Чобанян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні