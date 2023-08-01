ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинку, которую задержали в Батуми на акции против туристов из РФ, перевезли в Озургети

Новина українською →
Грузия, Вторник 01 августа 2023 00:46
Украинку, которую задержали в Батуми на акции против туристов из РФ, перевезли в Озургети Фото: украинку, задержанную в Батуми, перевезли в Озургет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Гражданку Украины Марину Чобанян, задержанную 31 июля во время акции против прибытия круизного лайнера с российскими туристами в грузинский Батуми, перевезли в Озургет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа в Telegram.

По данным издания, украинке стало плохо в изоляторе, после чего ее на время доставили в местную больницу. Отмечается, что мать Марины Чобанян до сих пор не смогла связаться с дочерью.

По ее словам, украинка переехала в Грузию в начале 2022 года. Это родина ее отца, умершего несколько лет назад.

Российский лайнер в Грузии и задержание протестующих

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту 27 июля совершил первую попытку войти в порт Батуми. Стоит отметить, что на судне находились, в частности, сторонники диктатора Владимира Путина. Так что группа протестующих с лозунгами "Русский корабль, иди на..." и "Абхазия - это Грузия" сорвали планы жителей РФ.

Впоследствии, 31 июля лайнер во второй раз попытался пришвартоваться. Грузины запланировали акцию протеста на причале. Но в этот раз участников демонстрации начали задерживать. По данным СМИ, были задержаны около 9 человек, среди них была и украинка Мария Чобанян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
Зеленский об обстреле Кривого Рога: россияне били "Искандерами" с Джанкоя
Зеленский об обстреле Кривого Рога: россияне били "Искандерами" с Джанкоя
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны