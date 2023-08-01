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Українку, яку затримали під час протестів у Батумі, випустили з СІЗО

Ілюстративне фото: українку, яку затримали під час протесту в Батумі, випустили із СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українку Марину Чобанян випустили з слідчого ізолятора у Грузії. Вона була затримана під час протестів у Батумі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Новости-Грузия" заявила її мама Алла Чобанян.

Як зазначила жінка, її дочка розмовляла по телефону у момент, коли її затримали грузинські поліцейські. Алла Чобанян стверджує, що не розуміє, за що затримали її дочку.

Вона розповіла, що у рюкзаку у Марини Чобанян був прапор України, який відібрали і досі не повернули.

Суд над дівчиною призначено на 7 серпня. Її звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі законній вимозі співробітника поліції.

Що передувало

Нагадаємо, у Батумі 31 липня відбулися протести проти російського лайнера, який мав зайти до одного з місцевих портів. Під час акції правоохоронці затримали 23 осіб, серед яких була Марина Чобанян.

Її помістили до слідчого ізолятора, після чого дівчині стало погано. Пізніше Чобанян госпіталізували.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна сьогодні заявляв, що дипломати вже працюють над звільненням українки.

 

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