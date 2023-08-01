Украинку, которую задержали во время протестов в Батуми, выпустили из СИЗО

Как отметила женщина, ее дочь разговаривала по телефону в момент, когда ее задержали грузинские полицейские. Алла Чобанян утверждает, что не понимает, за что задержали ее дочь.

Она рассказала, что в рюкзаке у Марины Чобанян был флаг Украины, который отобрали и до сих пор не вернули.

Суд над девушкой назначен на 7 августа. Ее обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Что предшествовало

Напомним, в Батуми 31 июля прошли протесты против российского лайнера, который должен был зайти в один из местных портов. Во время акции правоохранители задержали 23 человек, среди которых была Марина Чобанян.

Ее поместили в следственный изолятор, после чего девушке стало плохо. Позже Чобанян госпитализировали.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина сегодня заявлял, что дипломаты уже работают над освобождением украинки.