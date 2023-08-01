МЗС працює над звільненням українки, яку затримали під час протестів у Батумі

Дипломати намагаються звільнити українку Марину Чобанян, яку затримали під час акції протесту у грузинському місті Батумі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Грузії займається справою української громадянки, яку було затримано на акції протесту в м. Батумі. Консул запросила дозвіл на відвідання українки, щоб перевірити стан її здоров'я. Паралельно дипломати працюють над питанням звільнення", - заявив Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, 31 липня у грузинському місті Батумі почалися протести проти російського лайнера, який мав зайти до місцевого порту. Тоді правоохоронці затримали 23 особи, серед яких опинилася українка Марина Чобанян.

Її адвокат у коментарі "Радіо Свобода" розповіла, що Чобанян інкримінують дрібне хуліганство та непокору правоохоронцям.

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що українці стало погано у слідчому ізоляторі та її госпіталізували до лікарні.