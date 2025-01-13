Українки здобули подвійний подіум на шаховому Євро

Вітчизняні шахістки завоювали дві медалі на чемпіонаті Європи з рапіду, що завершився в Монте-Карло. Анна Ушеніна стала чемпіонкою, а Юлія Осьмак – бронзовою призеркою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського шахового союзу .

Ушеніна в 11-ти зустрічах 6 разів перемогла та 5 – зіграла унічию, набравши в підсумку 8,5 бала. Стільки ж очок на фініші виявилось ще в трьох учасниць – іншої українки Осьмак, а також іранки Сарасадат Хадемальшар'єх, яка з недавнього часу представляє Іспанію та Елін Реберс з Нідерландів.

Тому для визначення медалісток довелося брати до уваги додаткові показники. Вони виявилися найкращими в Ушеніної. Осьмак за цією ж формулою поступилася представниці Іспанії. А нідерландська шахістка взагалі опинилась поза подіуму.

Всього ж участь у чемпіонаті взяли 142 шахістки, зокрема 14 українок. У топ-50 потрапили ще шість вітчизняних майстринь. Інна Гапоненко з 7,5 балами стала 15-ю, Єлизавета Гребенщикова й Наталія Жукова з 7-ма очками посіли відповідно 17-те і 22-ге місця. По 6 балів здобули Анастасія Рахмангулова, Євгенія Долуханова й Божена Піддубна – вони розташувались на 47-49-х сходинках.

Хто такі Ушеніна та Осьмак

Харків'янка Ушеніна відома тим, що в 2012 році стала першою українською чемпіонкою світу з класичних шахів. Також вона вигравала європейську першість у "класиці". А в складі збірної України перемагала на Шаховій олімпіаді-2006 та командному чемпіонаті світу-2013. У 2025-му Ушеніна стала срібною призеркою ЧЄ з бліцу (блискавичні шахи). А тепер перемогла в швидкому варіанті гри (рапіді).

Киянка Осьмак здобула другу медаль у індивідуальних міжнародних турнірах. До цього вона виграла "срібло" чемпіонату Європи з класичних шахів у 2021 році. А у складі збірної була чемпіонкою Шахової олімпіади 2022 року.