У півфінал з кваліфікації, за крок від титулу та перший вітчизняний Шолом: топ-перемоги українців на Australian Open

Перший мейджор тенісного сезону для українських уболівальників особливий. Адже саме в Мельбурні вітчизняні спортсмени здобули першу історичну перемогу на турнірах Великого Шолома.

Нинішній Відкритий чемпіонат Австралії – 113-й за рахунком. І 33-й за участю українців під власним прапором.

Першопрохідники

Проте перший український представник у Мельбурні з'явився трохи раніше. Точніше, представниця. У 1990 році, ще під прапором СРСР, на турнірі дебютувала 19-річна киянка Наталія Медведєва.

Фото: Наталія Медведєва (btu.org.ua)

У одиночному розряді вона дійшла до другого кола. А у жіночому парному, разом з грузинкою Лейлою Месхі – сягнула аж чвертьфіналу. Ці показники так і залишаться для українки рекордними на кортах Австралії.

У наступному році, також під радянським прапором, у Мельбурні грали троє українців. До Медведєвої приєднались Олена Брюховець та Дмитро Поляков. У 1992-му, вже як представники Співдружності Незалежних Держав (СНД), Україну представляли Медведєва та Поляков.

І лише в 1993-му українці вперше зіграли тут під синьо-жовтим прапором. 19-річний дебютант Андрій Медведєв (брат Наталії) взяв участь у чоловічому одиночному розряді, де одразу пробився до 3-го кола. А в жіночому турнірі виступала Брюховець.

Зачарований чвертьфінал

Саме ця стадія турніру стала роковою для більшості вітчизняних представників. На ній зупинялись представники української "першої хвилі" – Наталія та Андрій Медведєви (Наталія – у парному розряді). Не зміг пройти далі й колись найкращий тенісист країни Олександр Долгополов.

А також сьогоднішні тенісні топи вітчизняного жіночого тенісу. Двічі поспіль – у 2018 та 2019 роках – в одиночному розряді тут зупинялась Еліна Світоліна. А на минулому турнірі чвертьфінал став індивідуальним рекордом Марти Костюк.

І лише п'ять разів, якщо брати до уваги всі розряди, українці виривались з цього "зачарованого кола".

Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)

Півфінали: Світоліна, Костюк, Ястремська

У 2017 році Світоліна заявилась на змішаний парний розряд разом з представником країни-господарки Крісом Гуччоне. Співпраця зі 170-ю ракеткою світу в чоловічому індивідуальному рейтингу несподівано дала непоганий результат. Змішана пара сягнула півфіналу, де у запеклій боротьбі поступилась лише майбутнім чемпіонам – американці Абігейл Спірс та Хуану Себастьяну Кабалю з Колумбії – 6:7, 2:6.

Через шість років, у 2023-му, за крок до фіналу була й теперішня перша ракетка України Марта Костюк. Але вже у жіночій парі. Тут більше шансів давали іншій українці Людмилі Кіченок, яка разом з Єленою Остапенко з Латвії була сіяною під 5-м номером. Але ця пара зазнала фіаско вже на старті. А от Костюк разом з румункою Еленою-Габрієлою Русе несподівано дісталася півфіналу. Як і у випадку зі Світоліною, на заваді стали майбутні переможці – Барбора Кречикова та Катержина Сінякова з Чехії. Проти них у Костюк з партнеркою не було шансів – 2:6, 2:6.

А минулого року ми отримали першу півфіналістку і в одиночному розряді. Нею стала Даяна Ястремська, від якої такого успіху ніхто не чекав. Одеситка переживала черговий ігровий спад і 2023-й рік завершила за межами першої сотні рейтингу (була 106-ю). Тому шлях на мейджорі почала з кваліфікації. Відбір Ястремська пройшла дуже важко – у всіх матчах віддавала опоненткам по сету та перемагала в трьох партіях.

А в основній сітці в українки ніби відкрилось друге дихання. Суперниць проходила експресом. Зокрема, у четвертому колі яскраво перемогла колишню першу ракетку світу – "нейтралку" з білоруським паспортом Вікторію Азаренко (7:6, 6:4). Зупинила цю переможну ходу в півфіналі майбутня олімпійська чемпіонка Парижа – Чжен Ціньвень з Китаю (4:6, 4:6).

Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок (usopen.org)

Людмила Кіченок за крок від перемоги

Цього разу українка та латвійка Остапенко отримали лише 11-й номер посіву. Що не завадило їм впевнено рухатися турнірною сіткою. Дуже важкий матч чекав на дівчат у півфіналі. Тут довелося викластися на повну, щоб перемогти четвертих сіяних – Габріелу Дабровскі з Канади та австралійку Ерін Рутліфф (7:5, 7:5). А на фінал вже сил не вистачило. Бельгійці Елісе Мертенс та Се Шувей з Тайваню українсько-латвійський тандем поступився без шансів (1:6, 5:7). У 2024-му Людмила Кіченок та Єлена Остапенко не залишились без великого трофею, взявши титул на US Open.

Історичний тріумф сестер Бондаренко

У парному жіночому турнірі 2008 року сталася не просто сенсація, а мегасенсація. Титул здобули українки Альона та Катерина Бондаренко. Вони не входили до числа 16-ти сіяних. Та й взагалі сестри робили ставку на індивідуальні змагання, а в парі грали дуже нерегулярно – лише коли випадала така нагода.

У Мельбурні-2008 вона випала. Альона з Катериною дружно вилетіли вже в першому колі одиночного розряду. І вирішили сконцентруватися на парних виступах. Вже в другому турі вони сенсаційно здолали 8-му сіяну китайську пару Шуай Пен і Сунь Тяньтянь (4:6, 6:4, 7:6). Але говорити про себе змусили після чвертьфіналу. На цій стадії українки просто знесли с корту чинних чемпіонок Австралії та найсильніший на той час жіночій дует – Кару Блек (Зімбабве) та Леслі Хубер (США) – 6:2, 6:2.

У півфіналі сестри без проблем пройшли іспанок Анабель Гаррігес та Вірхінію Паскуаль (6:2, 6:4). А у вирішальному поєдинку вийшли на корт проти білоруски Вікторії Азаренко та ізраїльтянки Шахар Пеєр. Суперниці українок входили в топ-30 парного рейтингу WTA, а в п'яти матчах в Мельбурні вони програли лише один сет.

Після першої партії фіналу, здавалось, в українок не було шансів (2:6). Але потім наші дівчата зібрались. Спочатку впевнено зрівняли рахунок – 6:1. А потім завдали вирішального удару – 6:4. Так Україна здобула перший у своїй історії титул одного з турнірів Великого Шолома.

На жаль, сестри Бондаренко так і не стали домінуючою силою в жіночому парному тенісі. Після Австралії, на хвилі успіху, перемогли на турнірі WTA в Парижі. Мали медальний шанс на Олімпіаді-2008 у Пекіні. Але в півфіналі програли американським сестрам Вільямс (6:4, 4:6, 1:6). А в матчі за "бронзу" без варіантів поступились китаянкам Чжен Цзе і Янь Цзи – 2:6, 2:6. 2008-й так і залишився коротким, але яскравим спалахом у їхньому тенісному житті.