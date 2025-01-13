Украинки завоевали двойной подиум на шахматном Евро

Отечественные шахматистки завоевали две медали на чемпионате Европы по рапиду, который завершился в Монте-Карло. Анна Ушенина стала чемпионкой, а Юлия Осьмак - бронзовым призером.

Ушенина в 11-ти встречах 6 раз победила и 5 - сыграла вничью, набрав в итоге 8,5 балла. Столько же очков на финише оказалось еще у трех участниц - другой украинки Осьмак, а также иранки Сарасадат Хадемальшарьех, которая с недавнего времени представляет Испанию и Элин Реберс из Нидерландов.

Поэтому для определения медалисток пришлось принимать во внимание дополнительные показатели. Они оказались лучшими у Ушениной. Осьмак по этой же формуле уступила представительнице Испании. А нидерландская шахматистка вообще оказалась вне подиума.

Всего же участие в чемпионате приняли 142 шахматистки, в том числе 14 украинок. В топ-50 попали еще шесть отечественных мастериц. Инна Гапоненко с 7,5 баллами стала 15-й, Елизавета Гребенщикова и Наталья Жукова с 7-ю очками заняли соответственно 17-е и 22-е места. По 6 баллов получили Анастасия Рахмангулова, Евгения Долуханова и Божена Поддубная - они расположились на 47-49-х строчках.

Кто такие Ушенина и Осьмак

Харьковчанка Ушенина известна тем, что в 2012 году стала первой украинской чемпионкой мира по классическим шахматам. Также она выигрывала европейское первенство в "классике". А в составе сборной Украины побеждала на Шахматной олимпиаде-2006 и командном чемпионате мира-2013. В 2025-м Ушенина стала серебряным призером ЧЕ по блицу (молниеносные шахматы). А теперь победила в быстром варианте игры (рапиде).

Киевлянка Осьмак получила вторую медаль в индивидуальных международных турнирах. До этого она выиграла "серебро" чемпионата Европы по классическим шахматам в 2021 году. А в составе сборной была чемпионкой Шахматной олимпиады 2022 года.