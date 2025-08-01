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Українки вперше у чвертьфіналі жіночого Євро з пляжного волейболу: неймовірна перемога над Німеччиною

П'ятниця 01 серпня 2025 14:45
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Автор: Катерина Урсатій

У шостий день чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу українська пара Тетяни Лазаренко та Марини Гладун здобула історичну перемогу, вперше вивівши жіночу збірну України до чвертьфіналу континентального турніру.

Про результати матчу повідомляє РБК-Україна.

Шлях до чвертьфіналу

У матчі 1/8 фіналу Лазаренко та Гладун зустрічалися з німецькою парою Лінда Бокк / Луїза Ліпманн, які посідають 54-е місце у світовому рейтингу.

Українки невдало розпочали гру, поступившись у першому сеті з рахунком 16:21. У другій партії дует з України зміг переломити хід гри – 21:19.

У вирішальному сеті українки продемонстрували характер, відігравшись з 2:5 та здобувши перемогу - 15:10.

Цей тріумф став найкращим результатом жіночої збірної України з пляжного волейболу на чемпіонатах Європи. Раніше українки не проходили далі 1/8 фіналу.

Інші результати збірної України

Загалом на Євро-2025 виступають три українські жіночі пари. До стадії плейоф окрім Лазаренко та Гладун також пройшов дует Валентина Давидова / Ангеліна Хміль.

Їм у 1/8 фіналу належить зустрітися з титулованими суперницями – дворазовими чемпіонками Європи Тіною Глаудіною та Анастасією Самойловою з Латвії. Гра запланована на 1 серпня, початок – о 14:00 за київським часом.

Коли грає українська пара у 1/4 фіналу

У чвертьфіналі Лазаренко та Гладун поміряються силами з нідерландками Мілою Кенінк та Раїсою Шоон.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 1 серпня, о 16:00 за київським часом.

Де дивитися матчі

Офіційним транслятором жіночого чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу в Україні є "Суспільне Спорт".

Подивитися ігри можна на платформах Суспільного та регіональних каналах мовника.

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