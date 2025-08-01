ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинки впервые в четвертьфинале женского Евро по пляжному волейболу: невероятная победа над Германией

Пятница 01 августа 2025 14:45
UA EN RU
Автор: Екатерина Урсатий

В шестой день чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу украинская пара Татьяны Лазаренко и Марины Гладун одержала историческую победу, впервые выведя женскую сборную Украины в четвертьфинал континентального турнира.

О результатах матча сообщает РБК-Украина.

Путь в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Лазаренко и Гладун встречались с немецкой парой Линда Бокк / Луиза Липманн, которые занимают 54-е место в мировом рейтинге.

Украинки неудачно начали игру, уступив в первом сете со счетом 16:21. Во второй партии дуэт из Украины смог переломить ход игры - 21:19.

В решающем сете украинки продемонстрировали характер, отыгравшись с 2:5 и одержав победу - 15:10.

Этот триумф стал лучшим результатом женской сборной Украины по пляжному волейболу на чемпионатах Европы. Ранее украинки не проходили дальше 1/8 финала.

Другие результаты сборной Украины

Всего на Евро-2025 выступают три украинские женские пары. В стадию плейоф кроме Лазаренко и Гладун также прошел дуэт Валентина Давыдова / Ангелина Хмиль.

Им в 1/8 финала предстоит встретиться с титулованными соперницами - двукратными чемпионками Европы Тиной Глаудиной и Анастасией Самойловой из Латвии. Игра запланирована на 1 августа, начало - в 14:00 по киевскому времени.

Когда играет украинская пара в 1/4 финала

В четвертьфинале Лазаренко и Гладун померяются силами с нидерландками Милой Кенинк и Раисой Шоон.

Поединок состоится в пятницу, 1 августа, в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матчи

Официальным транслятором женского чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу в Украине является "Суспільне Спорт".

Посмотреть игры можно на платформах Общественного и региональных каналах вещателя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол Украина
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому