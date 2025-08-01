Украинки впервые в четвертьфинале женского Евро по пляжному волейболу: невероятная победа над Германией

В шестой день чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу украинская пара Татьяны Лазаренко и Марины Гладун одержала историческую победу, впервые выведя женскую сборную Украины в четвертьфинал континентального турнира.

Путь в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Лазаренко и Гладун встречались с немецкой парой Линда Бокк / Луиза Липманн, которые занимают 54-е место в мировом рейтинге.

Украинки неудачно начали игру, уступив в первом сете со счетом 16:21. Во второй партии дуэт из Украины смог переломить ход игры - 21:19.

В решающем сете украинки продемонстрировали характер, отыгравшись с 2:5 и одержав победу - 15:10.

Этот триумф стал лучшим результатом женской сборной Украины по пляжному волейболу на чемпионатах Европы. Ранее украинки не проходили дальше 1/8 финала.

Другие результаты сборной Украины

Всего на Евро-2025 выступают три украинские женские пары. В стадию плейоф кроме Лазаренко и Гладун также прошел дуэт Валентина Давыдова / Ангелина Хмиль.

Им в 1/8 финала предстоит встретиться с титулованными соперницами - двукратными чемпионками Европы Тиной Глаудиной и Анастасией Самойловой из Латвии. Игра запланирована на 1 августа, начало - в 14:00 по киевскому времени.

Когда играет украинская пара в 1/4 финала

В четвертьфинале Лазаренко и Гладун померяются силами с нидерландками Милой Кенинк и Раисой Шоон.

Поединок состоится в пятницу, 1 августа, в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матчи

Официальным транслятором женского чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу в Украине является "Суспільне Спорт".

Посмотреть игры можно на платформах Общественного и региональных каналах вещателя.