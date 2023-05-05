UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українки вибороли "золото" на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука

Фото: українки вибороли "золото" (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

На першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, що пройшов в словенському місті Чатеж, українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Золото у командних змаганнях вибороли кадетки:

  • Дар'я Коваль;
  • Ірина Коннова;
  • Ольга Чеботаренко.

Цьогоріч у збірної України вже три медалі етапу Кубка Європи, який триватиме до 6 травня: одна золота та дві бронзові нагороди.

"Вітаємо команду і тренерський штаб збірної України! Пишаємося вами!", - додали в комітеті.

Нагадаємо, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмени