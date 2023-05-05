Українки вибороли "золото" на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука

Золото у командних змаганнях вибороли кадетки:

Дар'я Коваль;

Ірина Коннова;

Ольга Чеботаренко.

Цьогоріч у збірної України вже три медалі етапу Кубка Європи, який триватиме до 6 травня: одна золота та дві бронзові нагороди.

"Вітаємо команду і тренерський штаб збірної України! Пишаємося вами!", - додали в комітеті.

Нагадаємо, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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