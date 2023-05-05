Украинки завоевали "золото" на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука

Золото в командных соревнованиях завоевали кадетки:

Дарья Коваль;

Ирина Коннова;

Ольга Чеботаренко.

В этом году у сборной Украины уже три медали этапа Кубка Европы, который продлится до 6 мая: одна золотая и две бронзовые награды.

"Приветствуем команду и тренерский штаб сборной Украины! Гордимся вами!", - добавили в комитете.

Напомним, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.