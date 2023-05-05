RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинки завоевали "золото" на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука

Фото: украинки завоевали "золото" (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

На первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, прошедшем в словенском городе Чатеж, украинки поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Золото в командных соревнованиях завоевали кадетки:

  • Дарья Коваль;
  • Ирина Коннова;
  • Ольга Чеботаренко.

В этом году у сборной Украины уже три медали этапа Кубка Европы, который продлится до 6 мая: одна золотая и две бронзовые награды.

"Приветствуем команду и тренерский штаб сборной Украины! Гордимся вами!", - добавили в комитете.

Напомним, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени