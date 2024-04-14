Українки вибороли дві медалі на Кубку світу у Софії

Нагадаємо, на початку року українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

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