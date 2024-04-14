Украинки завоевали две медали на Кубке мира в Софии

Украинские спортсменки завоевали две бронзовые награды на Кубке мира в Софии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
В упражнениях с булавами Виктория Оноприенко получила 33,000 балла и стала третьей.
В свою очередь Таисия Онофрийчук в упражнениях с лентой завоевала свою первую медаль на уровне Кубка мира.
"32,100 балла в итоге позволили 15-летней украинцы подняться на третье место пьедестала уважения", - сообщили в НОК.
Напомним, в начале года украинские шпажистки Тамара Сыч, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Алина Дмитрук взошли на высшую строчку пьедестала почета в командных соревнованиях на этапе Европейского кадетского цикла по фехтованию в Братиславе.
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