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Українки творять історію: Лазаренко та Гладун вийшли до півфіналу чемпіонату Європи

П'ятниця 01 серпня 2025 19:19
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Українки творять історію: Лазаренко та Гладун вийшли до півфіналу чемпіонату Європи Тетяна Лазаренко і Марина Гладун (фото: CEV)
Автор: Катерина Урсатій

Дует Марини Гладун і Тетяни Лазаренко вперше в історії українського пляжного волейболу пробився до півфіналу жіночого чемпіонату Європи.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Український прорив на Євро

На стадії 1/4 фіналу Євро-2025 в німецькому Дюссельдорфі українки здолали суперниць із Нідерландів - Раїсу Схон та Мілу Конінк.

Матч пройшов у напруженій боротьбі. Перша партія завершилася перемогою України з рахунком 21:18. Лазаренко оформила п’ять ейсів, Гладун - один блок.

У другому сеті гра була рівною – дощ призупинив матч за рахунку 8:9 на користь нідерландок.

Після відновлення українки зберегли концентрацію та виграли другу партію 22:20, вирвавши історичну перемогу.

Шлях до півфіналу

Для Лазаренко і Гладун це була вже четверта перемога на турнірі. Українки стали першими у своїй групі, здобули вольову звитягу над німкенями в 1/8 фіналу, а тепер вийшли переможцями з чвертьфінального протистояння.

Цей результат - найкращий в історії України на жіночих чемпіонатах Європи з пляжного волейболу.

Коли наступний матч

Півфінальний поєдинок відбудеться в суботу, 2 серпня, о 16:00 за київським часом. Суперницями українського дуету стануть представниці Іспанії або Швейцарії.

Де дивитися

Чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу транслює "Суспільне Спорт". Переглянути матчі можна на їхніх платформах та місцевих каналах мовника.

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