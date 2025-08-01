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Украинки творят историю: Лазаренко и Гладун вышли в полуфинал чемпионата Европы

Пятница 01 августа 2025 19:19
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Украинки творят историю: Лазаренко и Гладун вышли в полуфинал чемпионата Европы Татьяна Лазаренко и Марина Гладун (фото: CEV)
Автор: Екатерина Урсатий

Дуэт Марины Гладун и Татьяны Лазаренко впервые в истории украинского пляжного волейбола пробился в полуфинал женского чемпионата Европы.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Украинский прорыв на Евро

На стадии 1/4 финала Евро-2025 в немецком Дюссельдорфе украинки одолели соперниц из Нидерландов - Раису Схон и Милу Конинк.

Матч прошел в напряженной борьбе. Первая партия завершилась победой Украины со счетом 21:18. Лазаренко оформила пять эйсов, Гладун - один блок.

Во втором сете игра была равной - дождь приостановил матч при счете 8:9 в пользу нидерландок.

После восстановления украинки сохранили концентрацию и выиграли вторую партию 22:20, вырвав историческую победу.

Путь в полуфинал

Для Лазаренко и Гладун это была уже четвертая победа на турнире. Украинки стали первыми в своей группе, одержали волевую победу над немками в 1/8 финала, а теперь вышли победителями из четвертьфинального противостояния.

Этот результат - лучший в истории Украины на женских чемпионатах Европы по пляжному волейболу.

Когда следующий матч

Полуфинальный поединок состоится в субботу, 2 августа, в 16:00 по киевскому времени. Соперницами украинского дуэта станут представительницы Испании или Швейцарии.

Где смотреть

Чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу транслирует "Суспільне Спорт". Посмотреть матчи можно на их платформах и местных каналах вещателя.

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