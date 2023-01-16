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Українки Цуренко та Ястремська вилетіли на старті основної сітки Australian Open

Фото: Даяна Ястремська не змогла здолати перше коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразками завершилися виступи в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії для українських тенісисток Лесі Цуренко та Даяни Ястремської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Мухова – 0:2 (2:6, 1:6)

Ястремська – Остапенко – 0:2 (4:6, 2:6)

Досвідчена Цуренко організувала справжню феєрію з чешкою Муховою. Кожен із п'яти стартових геймів завершилися з однаковим підсумком – брейком. Попереду опинилася представниця Чехії, тож із цим додатковим імпульсом легко дотиснула українку (6:2).

Ще гіршими справи 33-річної тенісистки стали в другій партії. Мухова взяла перші три гейми. Далі Цуренко змогла розмочити рахунок, реалізувавши з четвертої спроби брейк-пойнт. Однак, розвинути успіх не змогла. Вона програла ще три гейми, зокрема і два на своїй подачі, та зачохлила ракетку.

Консервативнішим був хід подій у протистоянні Ястремської з латвійкою Остапенко. У першому сеті суперниці стабільно брали свої подачі аж до десятого гейму. За рахунку 4:5 на користь балтійської тенісистки вона зуміла "під нуль" виграти гейм на подачі українки та з брейком закрити партію.

Схожий сценарій опонентки реалізували і в другому сеті. Щоправда, цього разу Остапенко під завісу партії двічі перемогла на подачі Ястремської. Отже, українська тенісистка заслужено поступилася. Зокрема, відсоток її першої подачі склав катастрофічні 48%.

До слова, українки Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

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Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис