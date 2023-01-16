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Костюк і Калініна здолали перший раунд Australian Open-2023

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Мельбурн, Понеділок 16 січня 2023 08:10
Костюк і Калініна здолали перший раунд Australian Open-2023 Фото: Марта Костюк тріумфувала в двох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дві найсильніші українські тенісистки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк – успішно стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки

Костюк – Анісімова – 2:0 (6:3, 6:4)

Вандевеге – Калініна – 0:2 (3:6, 1:6)

Костюк проти американки Анісімової розпочала надупевнено. З брейком вона повела 3:0 та зосередилася на власній подачі. Такий підхід дозволив закрити стартовий сет усього за 27 хвилин із п'ятьма ейсами та солідним показником першої подачі (72%).

А ось друга партія стала конкурентнішою. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а згодом Анісімова не реалізувала три брейк-пойнти на подачі українки. Цей гейм, вочевидь, став ключовим. 20-річна киянка тут же взяла очко на подачі американської тенісистки та після ще одного обміну брейками завершила сет і матч.

Не відчула опору представниці США Вандевеге перша ракетка України. Калініна ледь відразу не оформила брейк, але зачекала до розміну очками на своїх подачах до середини партії. А далі зробила ще два брейки та з другої спроби реалізувала сет-пойнт.

У другій партії опиратися американка вже не змогла. Калініна розпочала з трьох виграних геймів (1 брейк), дозволила Вандевеге розмочити рахунок на власній подачі, а потім узяла ще три гейми поспіль. Другий сет 25-річна українка завершила всього за півгодини.

У другому колі Калініна зустрінеться з чешкою Петрою Квітовою. Вона 15-та сіяна на мейджора. Натомість Костюк протистоятиме господарці кортів – Олівії Гадецкі. Обидва матчі призначені на 18 січня.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

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Теннис Марта Костюк Australian Open
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