Украинки Цуренко и Ястремская вылетели на старте основной сетки Australian Open

Поражениями завершились выступления в первом раунде Открытого чемпионата Австралии для украинских теннисисток Леси Цуренко и Даяны Ястремской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины
Цуренко – Мухова – 0:2 (2:6, 1:6)
Ястремская – Остапенко – 0:2 (4:6, 2:6)
Опытная Цуренко организовала настоящую феерию с чешкой Муховой. Каждый из пяти стартовых геймов завершились с одинаковым итогом – брейком. Впереди оказалась представительница Чехии, так что с этим дополнительным импульсом легко дожала украинку (6:2).
Еще хуже дела 33-летней теннисистки стали во второй партии. Мухова взяла первые три гейма. Дальше Цуренко смогла размочить счет, реализовав с четвертой попытки брейк-пойнт. Однако развить успех не смогла. Она проиграла еще три гейма, в том числе два на своей подаче, и зачехлила ракетку.
Более консервативным был ход событий в противостоянии Ястремской с латышкой Остапенко. В первом сете соперницы стабильно брали свои подачи вплоть до десятого гейма. При счете 4:5 в пользу балтийской теннисистки она сумела "под ноль" выиграть гейм на подаче украинки и с брейком закрыть партию.
Похожий сценарий оппонентки реализовали и во втором сете. Правда, в этот раз Остапенко под занавес партии дважды победила на подаче Ястремской. Итак, украинская теннисистка заслуженно уступила. В частности, процент ее первой подачи составил катастрофические 48%.
К слову, украинки Костюк и Калинина пробились во второй раунд Australian Open-2023.
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