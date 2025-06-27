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Українки стартують на Вімблдоні: склад суперниць у парі та одиночці

П'ятниця 27 червня 2025 20:51
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Українки стартують на Вімблдоні: склад суперниць у парі та одиночці Еліна Світоліна (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Styler Editor 4

Українські тенісистки дізналися перших суперниць на Вімблдоні-2025 - організатори турніру провели жеребкування основної сітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Вімблдон - найпрестижніший турнір сезону на трав’яному покритті та один із чотирьох Грендслемів.

Цього року в основну сітку змагань потрапили чотири українки в одиночному розряді. Крім того, п’ять українок виступлять у парному турнірі.

З ким зіграють українки в одиночному розряді

Еліна Світоліна (14-та ракетка світу) у стартовому раунді зустрінеться з угоркою Анною Бондар (75-та у світовому рейтингу).

Марта Костюк (26-та у рейтингу WTA) розпочне турнір матчем проти словенки Вероніки Ер'явець (171-ше місце).

Даяна Ястремська (42-га у світі) одразу отримала одну з найскладніших суперниць - другу сіяну американку Коко Гофф.

Юлія Стародубцева (67-ма у рейтингу) стартуватиме матчем проти британки Франчески Джонс (125-та).

Основна сітка Вімблдона стартує 30 червня, а фінал турніру заплановано на 12 липня. Нагадаємо, чинною чемпіонкою є чешка Барбора Крейчикова.

Українки стартують на Вімблдоні: склад суперниць у парі та одиночці

Сестри Людмила та Надія Кіченок (фото: facebook.com/lkichenok)

Українки в парному розряді

Після жеребкування стали відомі й пари у жіночому парному турнірі. Україна буде представлена п'ятьма тенісистками, з яких одна пара - повністю українська.

Надія Кіченок та Юлія Стародубцева зіграють разом - це буде дебют Юлії у парному Грендслемі.

Їхніми суперницями стануть Катерина Александрова та Чжан Шуай із Китаю. Пара отримала 15-й номер посіву.

Для Людмили Кіченок це буде 10-й виступ на Вімблдоні у парному розряді. Її найкращий результат - півфінал у 2022 році.

Цього разу вона гратиме в парі з австралійкою Еллен Перес. У першому раунді вони протистоятимуть китайській парі Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.

Марта Костюк виступить разом із румункою Єленою-Габріелою Русе. У першому колі вони зустрінуться з дуетом Анастасія Севастова / Яніна Вікмаєр.

Даяна Ястремська утворила пару з нідерландкою Бібіане Схофс. У стартовому матчі вони зіграють проти американок Керолайн Доулгайд та Софії Кенін, які отримали 16-й номер посіву.

Турнір у парному розряді триватиме з 2 по 13 липня. Нагадаємо, Ангеліна Калініна знялася зі змагань перед стартом.

Нещодавно писали, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.

Також, читайте про те, як Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА.

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