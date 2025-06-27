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Украинки стартуют на Уимблдоне: состав соперниц в паре и одиночке

Пятница 27 июня 2025 20:51
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Украинки стартуют на Уимблдоне: состав соперниц в паре и одиночке Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Styler Editor 4

Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Уимблдоне-2025 - организаторы турнира провели жеребьевку основной сетки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Уимблдон - самый престижный турнир сезона на травяном покрытии и один из четырех Грэндслемов.

В этом году в основную сетку соревнований попали четыре украинки в одиночном разряде. Кроме того, пять украинок выступят в парном турнире.

С кем сыграют украинки в одиночном разряде

Элина Свитолина (14-я ракетка мира) в стартовом раунде встретится с венгеркой Анной Бондарь (75-я в мировом рейтинге).

Марта Костюк (26-я в рейтинге WTA) начнет турнир матчем против словенки Вероники Эрьявец (171-е место).

Даяна Ястремская (42-я в мире) сразу получила одну из самых сложных соперниц - вторую сеяную американку Коко Гофф.

Юлия Стародубцева (67-я в рейтинге) будет стартовать матчем против британки Франчески Джонс (125-я).

Основная сетка Уимблдона стартует 30 июня, а финал турнира запланирован на 12 июля. Напомним, действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова.

Украинки стартуют на Уимблдоне: состав соперниц в паре и одиночке

Сестры Людмила и Надежда Киченок (фото: facebook.com/lkichenok)

Украинки в парном разряде

После жеребьевки стали известны и пары в женском парном турнире. Украина будет представлена пятью теннисистками, из которых одна пара - полностью украинская.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева сыграют вместе - это будет дебют Юлии в парном Грэндслеме.

Их соперницами станут Екатерина Александрова и Чжан Шуай из Китая. Пара получила 15-й номер посева.

Для Людмилы Киченок это будет 10-е выступление на Уимблдоне в парном разряде. Ее лучший результат - полуфинал в 2022 году.

На этот раз она будет играть в паре с австралийкой Эллен Перес. В первом раунде они будут противостоять китайской паре Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Марта Костюк выступит вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В первом круге они встретятся с дуэтом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.

Даяна Ястремская образовала пару с нидерландкой Бибиане Схофс. В стартовом матче они сыграют против американок Кэролайн Доулгайд и Софии Кенин, которые получили 16-й номер посева.

Турнир в парном разряде продлится со 2 по 13 июля. Напомним, Ангелина Калинина снялась с соревнований перед стартом.

Недавно писали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.

Также, читайте о том, как Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА.

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Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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