Українки можуть безкоштовно пройти мамографію: алгоритм дій
Вчасне виявлення хвороби може збільшити шанси на одужання. І саме тому, в українок є можливість пройти безкоштовне обстеження молочних залоз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.
За Програмою медичних гарантій рання діагностика онкозахворювань є безоплатною. Зокрема, мамографія - обстеження молочних залоз.
"20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози", - повідомили в НСЗУ.
Щоб пройти дослідження безоплатно, потрібно:
- мати направлення сімейного або направлення лікуючого лікаря;
- вік пацієнтки - від 40 років і старше;
- звернутися в медзаклад, який має договір із НСЗУ на пакет “Мамографія”.
Однак є і виключення, якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, але лікар бачить потребу в такому дослідженні, то він виписує е-направлення на обстеження молочних залоз.
У такому разі можна зробити мамографію безоплатно в закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
"Пам’ятайте: регулярні обстеження допоможуть зберегти ваше здоров’я і підвищать шанси на одужання!", - наголосили в службі.
РБК-Україна вже пояснювало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.
Крім того, ми писали, що українці можуть безкоштовно робити аналізи навіть у приватних клініках.
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