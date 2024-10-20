Українки можуть безкоштовно пройти мамографію: алгоритм дій

Вчасне виявлення хвороби може збільшити шанси на одужання. І саме тому, в українок є можливість пройти безкоштовне обстеження молочних залоз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

За Програмою медичних гарантій рання діагностика онкозахворювань є безоплатною. Зокрема, мамографія - обстеження молочних залоз.

"20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози", - повідомили в НСЗУ.

Щоб пройти дослідження безоплатно, потрібно:

мати направлення сімейного або направлення лікуючого лікаря;

вік пацієнтки - від 40 років і старше;

звернутися в медзаклад, який має договір із НСЗУ на пакет “Мамографія”.

Однак є і виключення, якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, але лікар бачить потребу в такому дослідженні, то він виписує е-направлення на обстеження молочних залоз.

У такому разі можна зробити мамографію безоплатно в закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

"Пам’ятайте: регулярні обстеження допоможуть зберегти ваше здоров’я і підвищать шанси на одужання!", - наголосили в службі.