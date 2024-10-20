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Украинки могут бесплатно пройти маммографию: алгоритм действий

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 15:56
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Украинки могут бесплатно пройти маммографию: алгоритм действий Фото: Украинки могут бесплатно пройти маммографию (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Своевременное выявление болезни может увеличить шансы на выздоровление. И именно поэтому у украинок есть возможность пройти бесплатное обследование молочных желез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

По Программе медицинских гарантий ранняя диагностика онкозаболеваний безвозмездна. В частности, маммография - обследование молочных желез.

"20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы", - сообщили в НСЗУ.

Чтобы пройти исследование бесплатно, нужно:

  • иметь направление семейного или направление лечащего врача;
  • возраст пациентки - от 40 лет и старше;
  • обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ на пакет "Маммография".

Однако есть и исключение, если пациентка не достигла указанного возраста, но врач видит потребность в таком исследовании, то он выписывает е-направление на обследование молочных желез.

В таком случае можно сделать маммографию бесплатно в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

"Помните: регулярные обследования помогут сохранить ваше здоровье и повысят шансы на выздоровление!", - подчеркнули в службе.

РБК-Украина уже объясняла, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.

Кроме того, мы писали, что украинцы могут бесплатно производить анализы даже в частных клиниках.

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