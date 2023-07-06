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Українки Калініна та Цуренко здобули синхронні перемоги на Вімблдоні-2023

Фото: Леся Цуренко пробилася в 1/16 фіналу мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко здобули перемоги на різних стадіях Вімблдонського турніру 2023 року. Перша пройшла в друге коло змагань, а друга – в третій раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2023, жінки, 1/64 фіналу

Бузас Манейро – Калініна – 0:2 (4:6, 3:6)

Вімблдон-2023, жінки, 1/32 фіналу

Сінякова – Цуренко – 0:2 (4:6, 1:6)

Калініна розпочала проти іспанки Бузас Манейро з брейку. Щоправда, суперниця відразу ж відповіла "взаємністю". Утім, перша ракетка України і в третьому геймі взяла подачу піренейки. Зав'язалася боротьба – Бузас Манейро зуміла вирівняти становище, але програла в кінцівці сету.

Рівна гра продовжилася і в другій партії. Опонентки зосередилися на власних подачах, тож на екваторі сету рахунок був рівним – 3:3. Ось тут Калініна і перехопила ініціативу остаточно. Вона двічі дотиснула іспанку на подачах Бузас Манейро та завоювала путівку в 1/32 фіналу.

Натомість Цуренко вже здолала цю стадію. Досвідчена українка в двох сетах розібралася з чешкою Сіняковою. Довго вони не запрягали, організувавши 6 брейків за перші 7 (!) геймів. Утім, вирішальне слово було за Цуренко, яка здобула очко за рахунку 5:4.

У другому ж сеті українська тенісистка почувалася розкутіше. Це дозволило їй швидко створити солідний гандикап (3:0), а після невеликої паузи остаточно взятися за долю зустрічі. Сінякова спромоглася взяти лише один гейм. Натомість Цуренко чекатиме на матч третього раунду проти румунки Богдан.

До слова, раніше Світоліна вибила бельгійку Мертенс у трисетовому протистоянні.

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