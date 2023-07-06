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Украинки Калинина и Цуренко одержали синхронные победы на Уимблдоне-2023

Фото: Леся Цуренко пробилась в 1/16 финала мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко одержали победы на разных стадиях Уимблдонского турнира 2023 года. Первая прошла во второй круг соревнований, а вторая – в третий раунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Уимблдон-2023, женщины, 1/64 финала

Бузас Манейро – Калинина – 0:2 (4:6, 3:6)

Уимблдон-2023, женщины, 1/32 финала

Синякова – Цуренко – 0:2 (4:6, 1:6)

Калинина начала против испанки Бузас Манейро с брейка. Правда, соперница сразу же ответила "взаимностью". Впрочем, первая ракетка Украины и в третьем гейме взяла подачу пиренейки. Завязалась борьба – Бузас Манейро смогла выровнять положение, но проиграла в концовке сета.

Равная игра продолжилась и во второй партии. Оппонентки сосредоточились на собственных подачах, так что на экваторе сета счет был равным – 3:3. Вот тут Калинина и полностью перехватила инициативу. Она дважды дожала испанку на подачах Бузас Манейро и завоевала путевку в 1/32 финала.

Тем временем Цуренко уже преодолела эту стадию. Опытная украинка в двух сетах разобралась с чешкой Синяковой. Долго они не запрягали, организовав 6 брейков в первые 7 (!) геймов. Впрочем, решающее слово было за Цуренко, завоевавшей очко при счете 5:4.

Во втором же сете украинская теннисистка чувствовала себя раскрепощеннее. Это позволило ей быстро создать солидный гандикап (3:0), а после небольшой паузы окончательно заняться судьбой встречи. Синякова смогла взять всего один гейм. Зато Цуренко будет ждать матча третьего раунда против румынки Богдан.

К слову, ранее Свитолина выбила бельгийку Мертенс в трехсетовом противостоянии.

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