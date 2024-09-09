Оновлений рейтинг WTA: на яких місцях українки

Національна лідерка піднялася на один щабель в межах топ-20 табелю про ранги. 22-річна тенісистка опинилася на 18-й позиції.

Тим часом Стародубцева серйозно просунулася на шляху до першої сотні рейтингу. З часу останнього оновлення класифікації вона піднялася на 16 сходинок і тепер посідає 130-те місце. На US Open-2024 українська тенісистка пройшла три раунди кваліфікації та вилетіла в 1/64 фіналу мейджора.

Натомість на попередніх рубежах залишилися Еліна Світоліна (28-ма позиція) та Даяна Ястремська (34-та). На три щаблі вгору піднялася Ангеліна Калініна (52-ге місце), а от наддосвідчена Леся Цуренко втратила аж шість позицій та ризикує незабаром покинути топ-100.

Першою ракеткою планети залишилася полька Іга Свьонтек. Вона впевнено випереджає переможницю US Open Аріну Сабаленко з Білорусі. Обидві тенісистки гарантували собі виступи на Підсумковому турнірі сезону-2024. Фіналістка-господарка Відкритого чемпіонату США Джессіка Пегула піднялася на 3-тє місце.

Хто така Юлія Стародубцева

Уродженка Каховки, тенісом почала займатися в 10 років. Перехід у професіонали відклала через вступ до американського університету Олд Домініон.

Регулярні виступи на рівні WTA розпочала в 2023-му. Упродовж року встигла завоювати 4 другорядні титули. У сезоні-2024 крізь сито кваліфікації пробилася на всі мейджори року. Найкращим став виступ на Вімблдоні, де українка дійшла до 2-го основного раунду.

Пікова позиція в рейтингу – 123-тє місце (липень 2024 року). Заробила майже 394 тисячі доларів призових.