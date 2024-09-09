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Обновленный рейтинг WTA: на каких местах украинки

Фото: Марта Костюк осталась лучшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после хорошего выступления на Открытом чемпионате США поднялась в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер поднялась на одну ступень в пределах топ-20 табеля о рангах. 22-летняя теннисистка оказалась на 18-й позиции.

Тем временем Стародубцева серьезно продвинулась по пути к первой сотне рейтинга. Со времени последнего обновления классификации она поднялась на 16 ступенек и теперь занимает 130-е место. На US Open-2024 украинская теннисистка прошла три раунда квалификации и вылетела в 1/64 финала мэйджора.

На предыдущих же рубежах остались Элина Свитолина (28-я позиция) и Даяна Ястремская (34-я). На три ступени вверх поднялась Ангелина Калинина (52-е место), а вот сверхопытная Леся Цуренко потеряла шесть позиций и рискует вскоре покинуть топ-100.

Первой ракеткой планеты осталась полячка Ига Свентек. Она уверенно опережает победительницу US Open Арину Соболенко из Беларуси. Обе теннисистки гарантировали себе выступления на Итоговом турнире сезона-2024. Финалистка-хозяйка Открытого чемпионата США Джессика Пегула поднялась на 3-е место.

Кто такая Юлия Стародубцева

Уроженка Каховки, теннисом начала заниматься в 10 лет. Переход в профессионалы отложила из-за поступления в американский университет Олд Доминион.

Регулярные выступления на уровне WTA начала в 2023-м. За год успела завоевать 4 второстепенных титула. В сезоне-2024 сквозь сито квалификации пробилась на все мэйджоры года. Лучшим стало выступление на Уимблдоне, где украинка дошла до 2-го основного раунда.

Пиковая позиция в рейтинге – 123-е место (июль 2024 года). Заработала почти 394 тысяч долларов призовых.

 

К слову, ранее Людмила Киченок выиграла парный разряд US Open-2024.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская