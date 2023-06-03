Цуренко розгромила суперницю з Канади й увійшла в четверте коло на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко здобула чергову перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції "Ролан Гарроса". Наша спортсменка здолала суперницю з Канади Б'янку Андреєску на третьому колі, й вийшла на наступне.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/16 фіналу, жінки

Андреєску (Канада) - Цуренко (Україна) - 0:2 (1:6, 1:6)

Суперниця українки з високим рейтингом на цьому матчі раніше, до травми, була в топі туру, проте на двох сетах Цуренко впевнено її здолала. Після цього матчу з Андреєску представниця України вийшла у четверте коло French Open 2023.

Таким чином, 34-річна Цуренко змогла повторити свій найкращий результат турніру "Великого шолома" у Франції. Тоді, нагадаємо, уродженка Рівненської області дійшла до 1/8 фіналу мейджора в 2018 році. Там вона поступилася іспанці Мугурусі.

Тепер на четвертому колі суперницею Цуренка стане головна фаворитка чемпіонату Іга Швьонтек із Польщі. Ця спортсменка 3 червня у третьому колі "Ролан Гарроса" з рахунком 6:0, 6:0 здобула перемогу над тенісисткою з Китаю.