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Украинка Завацкая выиграла теннисный турнир в Италии

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Брешия, Воскресенье 04 июня 2023 18:42
Украинка Завацкая выиграла теннисный турнир в Италии Фото: Катарина Завацкая выиграла второй титул в карьере (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Катарины Завацкой завершился финал Internazionali femminili di Brescia в итальянской Ломбардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali femminili di Brescia, финал

Готовко – Завацкая – 0:2 (4:6, 2:6)

23-летняя волынянка одолела белорусскую Юлию Готовко в двух сетах. Начала Завацкая мощно – взяла три гейма подряд, в том числе и брейк. Во второй половине партии соперницы дважды обменялись брейками, так что добытое в дебюте преимущество помогло украинке завершить сет за 39 минут.

В начале второй партии Готовко смогла навязать конкуренцию. Оппонентки отыграли на равных четыре гейма. Но потом Завацкая перехватила инициативу. Она оформила два брейка. Матч-пойнт украинская теннисистка реализовала с первой попытки. Да еще и на подаче белоруски!

Для Завацкой завоеванный в Брешии титул – второй в карьере в одиночном разряде. Первый она тоже завоевала на грунте. В 2019 году украинка триумфовала во французском Контрексевиле.

В преддверии Цуренко пробилась в 1/8 финала French Open. Опытная теннисистка разгромила канадку Андрееску в двух сетах (6:1, 6:1). В четвертом круге она будет противостоять первой ракетке мира Свентек.

К слову, ранее Свитолина обыграла россиянку Блинкову по пути в 1/8 финала "Ролан Гарроса".

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