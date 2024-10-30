Українка "забула" задекларувати ввезені прикраси на понад 2 млн гривень (фото)
Українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.
За даними митної служби, пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн гривень.
Таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак, за словами співробітників митниці, громадянка знехтувала своїм обовʼязком.
Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.
"Принагідно нагадуємо, що дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквіваленту 500 Євро на особу", - додали в митній службі.
Нелегальні знахідки на кордоні
Нагадаємо, що 20 вересня, українські митники запобігли першому випадку контрабанди нових iPhone 16 серії.
Два телефони хотіли в нелегальний спосіб провезти з Румунії.
Крім того, ми повідомляли, що українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.