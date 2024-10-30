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Українка "забула" задекларувати ввезені прикраси на понад 2 млн гривень (фото)

Україна, Середа 30 жовтня 2024 15:41
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Українка "забула" задекларувати ввезені прикраси на понад 2 млн гривень (фото) Фото: українка вирішила незаконно ввезти 1,5 кг прикрас (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.

За даними митної служби, пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн гривень.

Фото: українка вирішила незаконно ввезти 1,5 кг прикрас (t.me/UkraineCustoms)

Таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак, за словами співробітників митниці, громадянка знехтувала своїм обовʼязком.

Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.

"Принагідно нагадуємо, що дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквіваленту 500 Євро на особу", - додали в митній службі.

Нелегальні знахідки на кордоні

Нагадаємо, що 20 вересня, українські митники запобігли першому випадку контрабанди нових iPhone 16 серії.

Два телефони хотіли в нелегальний спосіб провезти з Румунії.

Крім того, ми повідомляли, що українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону.

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Ювелир украшение Прикраси Державна митна служба
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