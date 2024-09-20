Перша спроба. В Україну намагалися контрабандою ввезти нові iPhone 16

Сьогодні, 20 вересня, українські митники запобігли першому випадку контрабанди нових iPhone 16 серії. Два телефони хотіли в нелегальний спосіб провезти з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Відомо, що у пункті пропуску "Порубне-Сірет", що на кордоні з Румунією, українка намагалася через піший перехід незаконно провезти на територію України 2 одиниці iPhone 16 pro max. Вона не задекларувала гаджети митному органу.

Наразі на неї складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ. Вона має сплатити штраф у розмірі 30% вартості від двох гаджетів.

Телефони були вилучені співробітниками Державної митної служби. Повідомляється, що орієнтовна вартість товарів складає понад 160 000 гривень.



Фото: IPhone 16 pro max (t.me UkraineCustoms)

iPhone 16 pro max

iPhone 16 Pro Max був презентований у 2024 році. Він став одним із флагманських смартфонів Apple. Гаджет має 6,9-дюймовий дисплей LTPO OLED, з оновленою частотою 120 Гц.

Компанія у новій версії телефону покращила якість камери. Основний сенсор має 48 мегапікселів, а також у нього було інтегровано технологію перископічного зуму для кращих знімків на великій відстані.

Процесор A18 Bionic і вдосконалена енергоефективність акумулятора зробила пристрій ще потужнішим та продуктивнішим. Дизайн залишається схожим на попередні моделі, але із мінімальними змінами. У телефоні були зменшені рамки. Для виробництва корпусу були використані нові матеріали.

Цей пристрій, як і попередники, підтримує всі сучасні функції, включаючи 5G, Face ID та інтеграцію з екосистемою Apple.