Украинка "забыла" задекларировать ввезенные украшения более чем на 2 млн гривен (фото)

Украинка "забыла" задекларировать ввозимые украшения. Пограничники в ходе проверки обнаружили коммерческую партию украшений на миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

По данным таможенной службы, пассажирка рейсового автобуса "Познань – Сумы" среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий , ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн гривен .

Фото: украинка решила незаконно ввезти 1,5 кг украшений (t.me/UkraineCustoms)

Такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было в письменном виде декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако, по словам сотрудников таможни, гражданка пренебрегла своей обязанностью.

Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров.

Волынские таможенники на посту "Ягодин", через который следовал автобус, временно изъяли все "сокровище" весом 1,5 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.

"Кстати, напоминаем, что разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 Евро на человека", - добавили в таможенной службе.