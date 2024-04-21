ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку

Україна, Неділя 21 квітня 2024 19:29
UA EN RU
Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку Фото: Таїсія Онофрійчук (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українка Таїсія Онофрійчук виборола три медалі у вправах з булавами та у вправах з м’ячем та стрічкою на етапі Кубка світі в Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Для юної української грації Таїсії Онофрійчук етап Кубка світу у Баку лише другий за ліком у кар’єрі. І вона вже зуміла кваліфікуватися до трьох фіналів, і усі три закінчила з нагородами.

Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку

У вправах з булавами, набравши 33,800 бала, Онофрійчук стала другою. Її зуміла випередити лише абсолютна чемпіонка світу Софія Раффаелі з Італії (34,550).

Серед усіх учасниць фіналу у вправах з м’ячем в української грації була найвища складність. Виступ Таїсії судді оцінили в 33,800. Таку ж оцінку отримала і представниця Болгарії Єва Брезалієва.

"Однак у підсумковій таблиці Таїсія розташувалася нижче, на третій позиції. Наша спортсменка зовсім трішечки поступилася болгарці за рахунок виконання і артистизму" - пояснили в НОК.

Третю нагороду Таїсія здобула у вправах зі стрічкою. В запеклій боротьбі призерок розділили соті бала. Чергову перемогу здобула німкеня Дар’я Варфоломеєв (33,400), другою стала Ельвіра Краснобаєва з Болгарії (33,350), трійку призерів замкнула українка Таїсія Онофрійчук (33,200).

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки у фіналі престижних змагань в німецькому Штутгарті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал
NEWS
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил