ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Баку

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 19:29
UA EN RU
Украинка завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Баку Фото: Таисия Онофрийчук (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала три медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с мячом и лентой на этапе Кубка мира в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Для юной украинской грации Таисии Онофрийчук этап Кубка мира в Баку только второй по счету в карьере. И она уже сумела квалифицироваться до трех финалов, и все три закончила с наградами.

Украинка завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Баку

В упражнениях с булавами, набрав 33,800 балла, Онофрийчук стала второй. Ее сумела опередить только абсолютная чемпионка мира София Раффаэли из Италии (34,550).

Среди всех участниц финала в упражнениях с мячом у украинской грации была самая высокая сложность. Выступление Таисии судьи оценили в 33,800. Такую же оценку получила и представительница Болгарии Ева Брезалиева.

"Однако в итоговой таблице Таисия расположилась ниже, на третьей позиции. Наша спортсменка совсем немного уступила болгарцам за счет исполнения и артистизма" - пояснили в НОК.

Третью награду Таисия получила в упражнениях с лентой. В ожесточенной борьбе призер разделили сотые балла. Очередную победу одержала немка Дарья Варфоломеев (33,400), второй стала Эльвира Краснобаева из Болгарии (33,350), тройку призеров замкнула украинка Таисия Онофрийчук (33,200).

Напомним, сегодня мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение в финале престижных соревнований в немецком Штутгарте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортзал
NEWS
Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил