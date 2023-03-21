Українка Цуренко виграла кваліфікацію Miami Open, Ястремська програла відбір

Miami Open 2023, кваліфікація, фінал

Цуренко – Дарт – 2:0 (7:6, 6:2)

Ястремська – Фрідзам – 1:2 (6:1, 6:7, 3:6)

Досвідчена українка невдало розпочала двобій із британкою Гарт. Із брейком та впевнено повела (3:0), але надалі легко розвинути свій успіх не змогла. Цуренко в середині сету отямилася і нав'язала суперниці боротьбу. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку, де сильнішою була 33-річна уродженка Рівненщини.

У другій партії потужно стартувала вже Цуренко. З трьома взятими на подачах Гарт пунктами вона доволі швидко наблизилася до потенційного матч-пойнту (5:1). Та тут британська тенісистка вирішила боротися до кінця. У сьомому геймі вона відіграла 5 (!) матч-пойнтів і оформила брейк. Билася і у восьмому, але українка дотиснула опонентку.

Натомість легко дався старт Ястремській. Вона оформила два брейки, дозволила німкені Фрідзам узяти зворотний та виграла три наступні гейми. Так українська тенісистка завершила сет усього за 38 хвилин.

Друга партія виявилася надзвичайно рівною. І Ястремська, і Фрідзам зосередилися на власних подачах, тож довели з'ясування взаємин до тай-брейку. Втім, там гра молодої українки геть розладналася. Вона не набрала жодного пункта та відкрила шлях до третього сету.

Невдача в кінцівці другої партії не дозволила Ястремській нав'язати конкуренцію. Фрідзам у вирішальному сеті виявилося достатньо оформити один брейк і впевнено відіграти на власній подачі, щоб перемогти. Зрештою, українська тенісистка зачохлила ракетку.

У рамках 1/64 фіналу Цуренко зустрінеться з канадкою Фернандес. Тим часом Марта Костюк протистоятиме італійці Коччаретто. У другому колі до них приєднається перша ракетка України Ангеліна Калініна.