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Українка Цуренко виграла кваліфікацію Miami Open, Ястремська програла відбір

Фото: Леся Цуренко завоевала место в основной сетке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Две отечественные теннисистки пробились в решающие матчи квалификации перед престижным турниром во Флориде, но в основной сетке Miami Open-2023 выступит только Леся Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Miami Open 2023, квалификация, финал

Цуренко – Дарт – 2:0 (7:6, 6:2)

Ястремская – Фридзам – 1:2 (6:1, 6:7, 3:6)

Опытная украинка неудачно начала поединок с британкой Гарт. С брейком та уверенно повела (3:0), но в дальнейшем легко развить свой успех не смогла. Цуренко в середине сета пришла в себя и навязала сопернице борьбу. В конце концов дело дошло до тай-брейка, где сильнее была 33-летняя уроженка Ровенщины.

Во второй партии мощно стартовала уже Цуренко. С тремя взятыми на подачах Гарт пунктами она довольно быстро приблизилась к потенциальному матч-пойнту (5:1). Но здесь британская теннисистка решила бороться до конца. В седьмом гейме она отыграла 5 (!) матч-пойнтов и оформила брейк. Сражалась и в восьмом, но украинка дожала оппонентку.

В свою очередь легко дался старт Ястремской. Она оформила два брейка, позволила немке Фридзам взять обратный и выиграла три следующих гейма. Так украинская теннисистка завершила сет всего за 38 минут.

Вторая партия оказалась чрезвычайно ровной. И Ястремская, и Фридзам сосредоточились на собственных подачах и довели выяснение взаимоотношений до тай-брейка. Впрочем, там игра молодой украинки совсем разладилась. Она не набрала ни одного пункта и открыла путь к третьему сету.

Неудача в концовке второй партии не позволила Ястремской навязать конкуренцию. Фридзам в решающем сете оказалось достаточно оформить один брейк и уверенно отыграть на собственной подаче, чтобы победить. В конце концов, украинская теннисистка зачехлила ракетку.

В рамках 1/64 финала Цуренко встретится с канадкой Фернандес. Тем временем Марта Костюк будет противостоять итальянке Коччаретто. Во втором круге к ним присоединится первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

К слову, накануне Федерация тенниса Украины отреагировала на обвинение НОК в соревновании с представителями РФ и Беларуси.

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Даяна ЯстремскаяТеннис