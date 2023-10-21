Українка Цуренко програла представниці топ-30 рейтингу півфінал Jasmin Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Jasmin Open Monastir, 1/2 фіналу, жінки

Паоліні – Цуренко – 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

Запекла боротьба на корті розгорнулася з перших розіграшів. Італійка спробувала піти у відрив із брейком (2:0), але Цуренко намагалася триматися поруч (3:2). Утім, довго грати в темпі опонентки досвідчена українка не змогла. Як наслідок, Паоліні зі ще двома нелегкими брейками закрила сет.

У другій партії сценарій став дзеркальним. Тепер Цуренко створила гандикап у дебюті, але розгубила його до середини сету. Проте, українська тенісистка встояла під натиском італійки. Зі ще одним узятим на подачі Паоліні очком і вдалою грою на власних вона зуміла зрівняти рахунок за партіями.

У вирішальному сеті, однак, боротьби не вийшло. Тридцята ракетка світу з Італії виграла 5 геймів зі старту партії та лише тоді дозволила собі розслабитися. Цуренко розмочила рахунок і навіть відповіла Паоліні одним брейком. Та на більше не замахнулася і програла.

У фіналі італійська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння француженки Бюрель і бельгійки Мертенс. Фінал запланований на 22 жовтня. Призовий фонд турніру в Тунісі склав понад 250 тисяч доларів.