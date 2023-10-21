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Украинка Цуренко проиграла представительнице топ-30 рейтинга полуфинал Jasmin Open

Монастырь, Суббота 21 октября 2023 18:42
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Украинка Цуренко проиграла представительнице топ-30 рейтинга полуфинал Jasmin Open Фото: Леся Цуренко завершила выступления в Африке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила Ясмине Паолини в 1/2 финала соревнований в тунисском Монастире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jasmin Open Monastir, 1/2 финала, женщины

Паолини – Цуренко – 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

Ожесточенная борьба на корте развернулась с первых розыгрышей. Итальянка попыталась уйти в отрыв с брейком (2:0), но Цуренко сумела удержаться рядом (3:2). Впрочем, долго играть в темпе оппонентки опытная украинка не смогла. Как следствие, Паолини с еще двумя нелегкими брейками закрыла сет.

Во второй партии сценарий стал зеркальным. Теперь Цуренко создала гандикап в дебюте, но растеряла его до середины сета. Однако украинская теннисистка устояла под натиском итальянки. Со еще одним взятым на подаче Паолини очком и удачной игрой на собственных она сумела сравнять счет по партиям.

В решающем сете, однако, борьбы не получилось. Тридцатая ракетка мира из Италии выиграла 5 геймов со старта партии и только тогда позволила себе расслабиться. Цуренко размочила счет и даже ответила Паолини одним брейком. Но на большее не замахнулась и проиграла.

В финале итальянская теннисистка встретится с победительницей противостояния француженки Бюрель и бельгийки Мертенс. Финал намечен на 22 октября. Призовой фонд турнира в Тунисе составил свыше 250 тысяч долларов.

К слову, украинка Людмила Киченок попала в Итоговый турнир WTA в парном разряде.

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